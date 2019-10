Tožilstvo zahteva vnovično sojenje balonarju Miru Kolencu

Balonar Miro Kolenc je 23. avgusta 2012 vodil komercialni balonarski polet nad ljubljanskim Barjem, ki mu je ob zasilnem pristajanju sledila tragedija, v kateri je umrlo šest ljudi od 32 v košari balona, 25 je bilo poškodovanih.

Balonar je na sodišču zatrjeval, da so bile vremenske napovedi tistega dne dobre, med poletom pa je zagledal nenapovedane oblake in sklenil, da pristane. Ob prvem pristanku, ki ni bil sunkovit, so ljudje košaro začeli zapuščati, kar je balonu dalo nov zagon. Kasneje je balon ob nekaj udaril in pristal. Izbruhnil je tudi požar.