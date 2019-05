Tožilstvo zaradi suma umora vložilo zahtevo za preiskavo zoper Abramova

Kot je danes sporočil vodja Okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivan Žaberl, so na Okrožno sodišče v Celju vložili zahtevo za preiskavo zoper Sebastiena Abramovazaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje umora po 4. (iz nizkotnih nagibov) in 1. točki (zahrbten način) 116. člena KZ-1. V zahtevi za preiskavo so prav tako predlagali odreditev pripora zoper obdolženega, in sicer iz razlogov begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.

Abramov se sicer trenutno že nahaja v priporu na Povšetovi, ki so mu ga odredili zaradi zavarovalniške goljufije, v sklopu katere je svojo sedanjo dekle, Julijo Adlešič, napeljal, da si je z žago odrezala roko. Včeraj so ga policisti v neprebojnem jopiču pripeljali na sodišče v Žalcu, kjer je stopil pred sodnico, in sicer zaradi kredita, ki ga ni odplačal mami nekdanjega dekleta.

Dolgoval naj bi ji 17.000 evrov, kredit pa je mama sedaj pokojnega dekleta zanj vzela le nekaj mesecev pred smrtjo hčerke. Očitajo mu kaznivo dejanje goljufije.

Celjski policisti so Abramova zaradi suma, da je pred štirimi leti umoril svoje 24-letno dekle, ovadili aprila. Sumili so namreč, da dejanja ni storil iz malomarnosti, ampak je dekletu življenje vzel na zahrbten način in iz koristoljubnosti, kar bo sedaj preiskovalo tožilstvo.