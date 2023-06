Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper voznika šolskega avtobusa

Kot smo takrat poročali, je bil omenjeni voznik osumljen spolnih napadov na tri učenke, zaradi česar so kriminalisti po opravljeni preiskavi na tožilstvo poslali kazensko ovadbo. Slednje jo je zdaj po poročanju Primorskih novic zavrglo.

Po neuradnih informacijah časnika bi lahko v opisanem primeru sicer šlo kvečjemu za kršitev zakona o javnem redu in miru.

Iz prevozniškega podjetja so sicer že v času podane ovadbe opozarjali, da so prijave lažne, voznika pa da so umaknili z delovnega mesta.