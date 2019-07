Tragedija na golf igrišču: oče z žogico ubil hčerko

V ameriški zvezni državi Utah se je nedavno pripetila tragedija, v kateri je za vedno ugasnilo mlado življenje. Po poročanju tujih medijev se je izlet družine Hill na golf igrišče Sleepy Ridge v Oremu spremenil v pravo nočno moro, potem ko je oče med igranjem golfa z žogico zadel šestletno hčerko Ario v predel zatilja, sila udarca pa je bila tako močna, da je deklica kmalu po prihodu v bolnišnico umrla. Preiskovalni organi so ugotovili, da je šlo za nesrečo in proti žalujočemu očetu ne bodo podali nikakršne obtožnice. Ta je nad dogodkom še vedno tako pretresen, da ni želel podati uradne izjave za medije. Njegova soproga in mama pokojne Arie je za revijo People o hčerki skrušeno dejala: ''Bila je zabavna, kreativna, edinstvena in polna ljubezni do vsakogar, ki ga je spoznala. Ob njenem odhodu v nebesa je v naših srcih zazevala velika luknja ... Leti visoko, moj mali angelček.''

Izjavo je dal tudi dekličin stric, David Smith, ki je razkril, da je bila Aria očetova redna spremljevalka na golf igriščih in da je bilo igranje golfa njun poseben ritual. ''Uživala je ob igranju golfa in se vedno neznansko zabavala. To je bil njun poseben ritual, nekaj, kar sta vedno počela skupaj.''

Profesionalni igralec golfa Steven Marett je za ameriški medij KSL povedal, da takšne nesreče na golf igrišču ne pomni: ''Kaj takšnega je popolnoma nepredstavljivo in prava tragedija je, da se je to zgodilo na golf igrišču naše skupnosti.''

Na spletni strani GoFundMe je kmalu po dekličini smrti nastala fundacija z namenom zbiranja sredstev za pogrebno slovesnost. Do zdaj so zbrali več kot 11.000 evrov. Pobudnik zbiranja dobrodelnih finančnih sredstev za dekličin pogreb je za tuje medije povedal: ''Aria je posedovala nalezljivo srečo in svetlobo, ki jo je prinesla povsod, kamor je stopila. Vsi so jo imeli radi zaradi ljubezni, ki jo je delila na tako svoboden in enostaven način. Bila je neverjetna starejša sestra, čudovita prijateljica svojim sosedom, njen obraz pa je pogosto krasil tisti nagajiv nasmešek, ki je dal slutiti, da ima nekaj za bregom. S takšnim nasmeškom je vsakomur v trenutku ogrela srce in razvedrila dušo.''