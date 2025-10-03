Tragedija na Goričkem: kako bi jo lahko preprečili?

70-letnega moškega in 60-letno žensko so v kletnih prostorih hiše na območju občine Gornji Petrovci našli mrtva v četrtek okoli poldneva. Ker preiskava poteka, policija o vzrokih smrti še ne daje informacij. Obstaja pa možnost, da sta nesrečna zakonca umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim dioksidom.

Tragedija z Goričkega žal ni osamljen primer, leta 2014 sta v vinski kleti na Frankolovem umrla mož in žena, leta 2017 so v kleti obležali trije – dva moška in ženska, rešili so le njo. Več sreče je imel moški pred dvema letoma, v občini Destrnik so ga našli nezavestnega, a so ga uspeli rešiti.

"Znaki zastrupitve s CO2 so subjektivni občutek slabosti, omotičnosti, vrtoglavice, če pa so koncentracije visoke, pa to hitro preide v splošno zmedenost, tresenje, krče, nezavest in posledično v smrt," pojasni Štefan Mally , urgentni zdravnik ZD Maribor.

Vse tragedije imajo istega imenovalca – ogljikov dioksid, ki se sprošča pri fermentaciji grozdja. Normalno ga imamo v zraku 0,03 odstotka, pri fermentaciji se vrednost poveča tudi na 15 odstotkov. To pa so smrtonosne vrednosti. A se tragedije da preprečiti – v prvi vrsti z najenostavnejšimi metodami.

"Sveča gori – zrak je čist! To je stari način, že v srednji šoli so nas učili s prižgano svečo. Kajti sveča bo ugasnila, če ni dovolj kisika. CO2 nima ne vonja ne okusa in te enostavno zmanjka," pove vinogradnik Silvo Črnko.

Rešitev je predvsem prezračevanje in tega se večji vinogradniki zelo dobro zavedajo.

"Če klet ni prezračena, če nekdo začuti, da ne more dihati normalno, potem se je treba takoj umakniti," pove Boštjan Protner, vinogradnik.

Zelo previdno je treba ukrepati tudi, če v kleti najdete nezavestno osebo.

"Najprej poklicati nujno medicinsko pomoč, poskušati prezračiti prostor in šele za tem vstopiti, kajti v nasprotnem primeru lahko tudi sami obležimo," pa svetuje Mally.

Smrt lahko nastopi v le nekaj minutah.