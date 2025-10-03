Svetli način
Črna kronika

Tragedija na Goričkem: kako bi jo lahko preprečili?

Zgornji Petrovci, 03. 10. 2025 20.18 | Posodobljeno pred 57 minutami

Danica Ksela
Smrt zakoncev v kleti stanovanjske hiše na Goričkem močno odmeva v javnosti. Vzrok smrti še ni uradno potrjen, a ker naj bi bilo v kleti tudi vino, vse kaže, da sta se zastrupila z ogljikovim dioksidom. Žal skoraj ne mine leto brez podobnih tragedij, saj je jesen čas trgatev, pri vrenju mošta pa nastaja ogljikov dioksid, ki je v večjih količinah smrtonosen. Tragedijo lahko preprečite s prezračevanjem.

70-letnega moškega in 60-letno žensko so v kletnih prostorih hiše na območju občine Gornji Petrovci našli mrtva v četrtek okoli poldneva. Ker preiskava poteka, policija o vzrokih smrti še ne daje informacij. Obstaja pa možnost, da sta nesrečna zakonca umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim dioksidom.

Preberi še Na Goričkem našli mrtva žensko in moškega

"Znaki zastrupitve s CO2 so subjektivni občutek slabosti, omotičnosti, vrtoglavice, če pa so koncentracije visoke, pa to hitro preide v splošno zmedenost, tresenje, krče, nezavest in posledično v smrt," pojasni Štefan Mally, urgentni zdravnik ZD Maribor.

Tragedija z Goričkega žal ni osamljen primer, leta 2014 sta v vinski kleti na Frankolovem umrla mož in žena, leta 2017 so v kleti obležali trije – dva moška in ženska, rešili so le njo. Več sreče je imel moški pred dvema letoma, v občini Destrnik so ga našli nezavestnega, a so ga uspeli rešiti.

Vinska klet
Vinska klet FOTO: POP TV

Vse tragedije imajo istega imenovalca – ogljikov dioksid, ki se sprošča pri fermentaciji grozdja. Normalno ga imamo v zraku 0,03 odstotka, pri fermentaciji se vrednost poveča tudi na 15 odstotkov. To pa so smrtonosne vrednosti. A se tragedije da preprečiti – v prvi vrsti z najenostavnejšimi metodami.

"Sveča gori – zrak je čist! To je stari način, že v srednji šoli so nas učili s prižgano svečo. Kajti sveča bo ugasnila, če ni dovolj kisika. CO2 nima ne vonja ne okusa in te enostavno zmanjka," pove vinogradnik Silvo Črnko

Rešitev je predvsem prezračevanje in tega se večji vinogradniki zelo dobro zavedajo.

"Če klet ni prezračena, če nekdo začuti, da ne more dihati normalno, potem se je treba takoj umakniti," pove Boštjan Protner, vinogradnik.

Zelo previdno je treba ukrepati tudi, če v kleti najdete nezavestno osebo.

"Najprej poklicati nujno medicinsko pomoč, poskušati prezračiti prostor in šele za tem vstopiti, kajti v nasprotnem primeru lahko tudi sami obležimo," pa svetuje Mally. 

Smrt lahko nastopi v le nekaj minutah.

goričko smrt zakonca klet vino
