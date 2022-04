Tragedija na Hrvaškem: v stanovanju umrla policist in policistka

Galić ni želel razkriti, v kakšnem odnosu sta bila pokojnika, niti tega, ali so ju že kdaj prej obravnavali zaradi nasilja.

So pa na PU Varaždin potrdili, da je šlo za policijska uslužbenca. Vodja PU Varaždin Predrag Benčić je stopil pred novinarje in potrdil, da sta v dogodku življenje izgubila dva policista. "Okoliščine se še ugotavljajo. Preiskava poteka," je dejal in dodal, da bo več podrobnosti znanih po preiskavi.

Družinam obeh policistov je izrazil globoko sožalje. "Gre za dogodek, kakršnega v zgodovini PU Varaždin še nismo zabeležili in nas je vse šokiral. Česa takšnega na območju naše uprave ne pomnimo. Ob nenehnem izobraževanju policijskih uslužbencev in vseh zdravniških pregledih, ki jih opravljamo, se nam je zgodilo tisto, kar smo najmanj hoteli," je še dejal.

Jutarnji neuradno poroča, da je policist ubil žensko, s katero je živel, nato pa sodil še sebi. Portal eVaraždin poroča, da sta bila stara okoli 30 let.