Tragedija na Hrvaškem: trije mrtvi v prometni nesreči

V prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči okoli 21.30, so umrle tri osebe. Ta se je zgodila na območju Đakova, med krajema Satnica Đakovačka in Potnjani, poroča Danas.hr. Hrvaška Policija je novico o hudi prometni nesreči potrdila, podrobnosti pa še niso znane. Na kraj so prispeli gasilci, ki so ponesrečence izvlekli iz avtomobila.