Tragedija na Jančah: dva strela v smeri policije, specialna enota vstopila šele ob polnoči

Potrdil je tudi, da so policisti, ki so prvi odšli na kraj, zavarovali okolico objekta, ter da so bili aktivirani tudi policisti specialne enote policije, ki so vstopili v objekt in našli trupla 26-letnice, 56-letnice in 60-letnika.

Naslednji dan je vodja Oddelka za splošno kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Valter Zrinski v izjavi za javnost dejal, da je 26-letnica včeraj okoli 21. ure poklicala policijo na pomoč in naznanila nasilno vedenje svojega brata. Nekaj minut za tem je poklical 22-letnik, ki je povedal, da je umoril svojo družino in da je oborožen.

V ponedeljek okoli 21. ure zvečer se je na Jančah zgodila družinska tragedija, v kateri je 22-letnik s hladnim in strelnim orožjem umoril tri ožje sorodnike, stare 26, 56 in 60 let. Umrli so na kraju nesreče.

A Policija je v izjavi za javnost 'izpustila' nekaj pomembnih podrobnosti, ki celotno situacijo postavljajo v nekoliko drugačno luč. Kot prvi so bili na kraj dogodka po klicu 26-letnice napoteni policisti rednih patrulj PU Ljubljana in dve ekipi nujne medicinske pomoči.

Ob prihodu jim je poleg megle in noči, interveniranje dodatno otežil še težko dostopen teren do objekta, danes pojasnjuje Policija. In priznava: ob postavitvi blokade in približevanju do objekta so policisti slišali dva strela, ki sta bila sprožena v smeri, iz katere so prihajali. "Okoliščine tega streljanja še preverjamo."

Pripadniki specialne enote v hišo vstopili šele malo pred polnočjo

Zaradi ogroženosti so policisti nato zavarovali kraj dogodka ter začeli zbirati podatke. Šele nato pa je bila aktivirana Specialna enota policije, ki je posebej usposobljena za tovrstne situacije. Pripadniki specialne enote so nato vstopili v objekt - a šele nekaj pred polnočjo oziroma kar tri ure po klicu na pomoč. V hiši so odkrili tri žrtve umora in mrtvega osumljenega.

Zakaj so v hišo vstopili šele po treh urah ter kaj se je v vmesnem času dogajalo, še ni znano.



"Vsem policistom udeleženim v intervenciji je bila naknadno tudi nudena psihosocialna pomoč,"dodaja PU Ljubljana. "Omenjeni dogodek kaže na to, da smo policisti vedno pripravljeni takoj in v vsaki situaciji narediti vse, da bi lahko obvarovali življenja drugih. V omenjeni situaciji so policisti resno in nesebično izpostavili tudi svoja življenja, vendar je bilo v tem primeru žal za žrtve dogodka že prepozno."



Preiskava dogodka še poteka, vse dodatne podrobnosti dogajanja prav tako še preiskujejo. Motiv storilca še ni znan.