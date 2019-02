Tragedija na Skadarskem jezeru: med mrtvimi tudi nosečnica in 12-letna deklica

V nesreči čolna na Skadarskem jezeru v Črni gori so umrli štirje ljudje – moški, njegovega noseča žena, njuna 12-letna hčerka in moški, ki jih je poskušal rešiti. Potapljači so do zdaj uspeli najti le truplo nosečnice, vse ostale še iščejo. Voda je motna, zato je iskalna akcija otežena.

Kot poročajo črnogorski mediji, se je nesreča zgodila okoli 15. ure, ko je območje zajelo neurje. Na čolnu, ki se je iz samostana Vranjina vračal proti obali, je bilo devet oseb. Vse so se udeležile maše v samostanu. Čoln je zaradi velikih valov potonil. Eden od potnikov je povedal, da so vsi začeli plavati, moški in ženska pa sta utonila, ko sta poskušala rešiti hčerko. Umrl je tudi moški, ki jim je poskušal pomagati. V nesreči čolna na Skadarskem jezeru so umrli štirje ljucje. FOTO: Thinkstock Člani službe za zaščito in reševanje, pomorska policija ter potapljači so iz Skadarskega jezera do zdaj potegnili truplo nosečnice, preostale pa še iščejo. Jezero je motno, zato je iskalna akcija močno otežena. Čoln je upravljal 43-letni menih iz samostana, ki ga je črnogorska policija že aretirala. Osumljen je povzročitve splošne nevarnosti, privedli ga bodo pred pristojno tožilstvo. RTCGporoča, da nihče od potnikov na sebi ni imel rešilnega jopiča.