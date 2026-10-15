Tragedija na 'štajerki': kako težko in obsežno je bilo posredovanje?

Silovit pok je na štajerski avtocesti presekal minulo noč. Zakaj je 28-letni voznik osebnega avtomobila romunske registracije okoli enih ponoči na desnem voznem pasu ustavil in nato začel voziti vzvratno, Policija še preiskuje.
Medtem ko je peljal proti izvozu za počivališče Lukovica, je vanj trčil kombi, ki je pravilno vozil v smeri Maribora.
"V nesreči sta umrla potnika na zadnjih sedežih osebnega avtomobila, 59-letni moški in 30-letna ženska – oba romunska državljana. Huje pa je bil poškodovan otrok, francoski državljan, ki je otrok umrle osebe," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.
Voznik in sopotnica v osebnem avtomobilu ter voznik kombija, slovenski državljan, so ob tem utrpeli lažje poškodbe.
"Na avtocesti je vsak nenaden manever nevaren, gre za velike hitrosti," pa še opozarja Policija. Ki samo na območju Ljubljane letos beleži že 22 smrti v prometnih nesrečah. Zato voznike pozivajo – naj vozijo odgovorno in strpno.
Kako težko in obsežno je bilo posredovanje ob tragični nesreči, je za oddajo 24UR ZVEČER opisal vodja gasilske intervencije Robert Koščak. Kakšen prizor jih je pričakal, ko so prišli na mesto nesreče?
"Zgodaj zjutraj smo ob prihodu na kraj dogodka videli osebno vozilo, ki je obstalo na prehitevalnem pasu in kombinirano vozilo, ki je obstalo polovično na odstavnem in polovično na voznem pasu. Gasilci smo takoj ob prihodu zavarovali kraj dogodka in nato opravili ogled samega kraja. Nato smo ugotovili, da so štiri osebe že zunaj, dve pa sta ostali ukleščeni v osebnem avtomobilu," razlaga Koščak.
Ukleščenima osebama so pomagali s tehničnim posegom – z orodjem, ki ga imajo v gasilskih vozilih. Za to so potrebovali med 15 in 20 minut.
Otroka, ki je v smrtni nevarnosti, so že pred prihodom gasilcev iz vozila rešili ostali udeleženci. "Bil je v naročju odrasle osebe, takoj za nami pa so na kraj dogodka prišli reševalci in jih prevzeli v oskrbo," pojasnjuje vodja intervencije. Kot dodaja, je bil otrok v vozilu najverjetneje pripet z varnostnim pasom.
Koščak ob tem dodaja, da gasilci intervencije opravljajo profesionalno, ob težjih dogodkih, kjer so denimo vpleteni otroci, pa imajo razbremenilne pogovore. "Na ravni enote, pa tudi države, imamo na voljo psihološko pomoč," pravi.