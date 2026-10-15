Tragedija na 'štajerki': kako težko in obsežno je bilo posredovanje?

Silovit pok je na štajerski avtocesti presekal minulo noč. Zakaj je 28-letni voznik osebnega avtomobila romunske registracije okoli enih ponoči na desnem voznem pasu ustavil in nato začel voziti vzvratno, Policija še preiskuje.

Medtem ko je peljal proti izvozu za počivališče Lukovica, je vanj trčil kombi, ki je pravilno vozil v smeri Maribora.

"V nesreči sta umrla potnika na zadnjih sedežih osebnega avtomobila, 59-letni moški in 30-letna ženska – oba romunska državljana. Huje pa je bil poškodovan otrok, francoski državljan, ki je otrok umrle osebe," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Voznik in sopotnica v osebnem avtomobilu ter voznik kombija, slovenski državljan, so ob tem utrpeli lažje poškodbe.

"Na avtocesti je vsak nenaden manever nevaren, gre za velike hitrosti," pa še opozarja Policija. Ki samo na območju Ljubljane letos beleži že 22 smrti v prometnih nesrečah. Zato voznike pozivajo – naj vozijo odgovorno in strpno.