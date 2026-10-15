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Črna kronika

Tragedija na 'štajerki': kako težko in obsežno je bilo posredovanje?

Lukovica, 15. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Staša Lozar
Prometna nesreča pri Lukovici

Tragedija na štajerski avtocesti – pri počivališču Lukovica je 28-letni tujec, voznik vozila romunske registracije, za izvozom za počivališče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je silovito trčil voznik kombija. Trčenje je terjalo življenje dveh ljudi, še štiri osebe so se v nesreči poškodovale, med njimi otrok, ki je v smrtni nevarnosti. Kako težko in obsežno je bilo posredovanje?

Silovit pok je na štajerski avtocesti presekal minulo noč. Zakaj je 28-letni voznik osebnega avtomobila romunske registracije okoli enih ponoči na desnem voznem pasu ustavil in nato začel voziti vzvratno, Policija še preiskuje.

Medtem ko je peljal proti izvozu za počivališče Lukovica, je vanj trčil kombi, ki je pravilno vozil v smeri Maribora.

"V nesreči sta umrla potnika na zadnjih sedežih osebnega avtomobila, 59-letni moški in 30-letna ženska – oba romunska državljana. Huje pa je bil poškodovan otrok, francoski državljan, ki je otrok umrle osebe," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Voznik in sopotnica v osebnem avtomobilu ter voznik kombija, slovenski državljan, so ob tem utrpeli lažje poškodbe.

"Na avtocesti je vsak nenaden manever nevaren, gre za velike hitrosti," pa še opozarja Policija. Ki samo na območju Ljubljane letos beleži že 22 smrti v prometnih nesrečah. Zato voznike pozivajo – naj vozijo odgovorno in strpno.

Preberi še Huda nesreča pri Lukovici: po trčenju dva umrla, še štirje poškodovani

Kako težko in obsežno je bilo posredovanje ob tragični nesreči, je za oddajo 24UR ZVEČER opisal vodja gasilske intervencije Robert Koščak. Kakšen prizor jih je pričakal, ko so prišli na mesto nesreče?

"Zgodaj zjutraj smo ob prihodu na kraj dogodka videli osebno vozilo, ki je obstalo na prehitevalnem pasu in kombinirano vozilo, ki je obstalo polovično na odstavnem in polovično na voznem pasu. Gasilci smo takoj ob prihodu zavarovali kraj dogodka in nato opravili ogled samega kraja. Nato smo ugotovili, da so štiri osebe že zunaj, dve pa sta ostali ukleščeni v osebnem avtomobilu," razlaga Koščak.

Iz Centra za zaščito in reševanje je v intervenciji sodelovalo šest gasilcev z dvema voziloma, zdravniško pomoč so nudili reševalci Zdravstvenega doma Domžale in reševalne postaje Ljubljana. V nesreči so posredovali policisti Postaje prometne Policije Ljubljana in Dars.

Ukleščenima osebama so pomagali s tehničnim posegom – z orodjem, ki ga imajo v gasilskih vozilih. Za to so potrebovali med 15 in 20 minut.

Otroka, ki je v smrtni nevarnosti, so že pred prihodom gasilcev iz vozila rešili ostali udeleženci. "Bil je v naročju odrasle osebe, takoj za nami pa so na kraj dogodka prišli reševalci in jih prevzeli v oskrbo," pojasnjuje vodja intervencije. Kot dodaja, je bil otrok v vozilu najverjetneje pripet z varnostnim pasom.

Koščak ob tem dodaja, da gasilci intervencije opravljajo profesionalno, ob težjih dogodkih, kjer so denimo vpleteni otroci, pa imajo razbremenilne pogovore. "Na ravni enote, pa tudi države, imamo na voljo psihološko pomoč," pravi.

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prometna nesreča Lukovica intervencija Robert Koščak psihološka pomoč

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