Tragedija slovenske družine na Hrvaškem: 15 metrov v globel, dedek umrl

Huda prometna nesreča se je v soboto dopoldne zgodila na hrvaški avtocesti A1 nedaleč od Masleniškega mostu. V avtomobilu je bila šestčlanska slovenska družina, vozilo pa je iz za zdaj še ne povsem pojasnjenih razlogov zapeljalo s ceste in padlo v približno 15 metrov globoko globel, poroča net.hr.

Nesreča je bila usodna za dedka družine, preostalih pet oseb pa so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Zadar.

Iz bolnišnice so za hrvaški RTL sporočili, da so oskrbeli dva mladoletna otroka in dve odrasli ženski. Otroka sta utrpela lažje poškodbe in nista potrebovala nadaljnjega bolnišničnega zdravljenja. Prav tako v bolnišnici niso zadržali voznika, očeta družine.

Najhuje med preživelimi je poškodovana ženska srednjih let, ki je utrpela hude telesne poškodbe. "Potrebovala bo operativno zdravljenje, nato pa bo nameščena na oddelek za ortopedijo in travmatologijo. Drugo, starejšo žensko bomo zaradi poškodb sprejeli na opazovanje," je za RTL povedal kirurg zadrske bolnišnice Oliver Jurić.

O okoliščinah nesreče so spregovorili tudi predstavniki zadrske policije. Neven Paškalin, vodja prometne policije na Policijski upravi Zadar, je pojasnil, da je v času nesreče deževalo, zaradi česar je bilo vozišče mokro."Najverjetnejši vzrok prometne nesreče je neprilagojena hitrost. Takrat je deževalo, zato je voznik najverjetneje izgubil nadzor nad vozilom zaradi hitrosti, ki ni bila prilagojena razmeram in stanju vozišča," je povedal.