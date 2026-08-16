Tragedija v Bohinjskem jezeru: moški kljub oživljanju umrl

Blejski policisti so danes okoli 15.15 prejeli obvestilo, da se je v Bohinjskem jezeru utopil 27-letni moški, državljan Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji, so sporočili s PU Kranj. Kot so zapisali na Regijskem centru za obveščanje Kranj, je do tragedije prišlo v neposredni bližini "Naklovih glav".

Kot so sporočili s Policije, si je skupina štirih prijateljev na območju Bohinja izposodila desko SUP, da bi se z njo vozila po Bohinjskem jezeru. Nedaleč od obale se je okoli 15. ure med supanjem deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letni moški, državljan Irana, in se utopil, so še zapisali. Preostali člani skupine, tudi tuji državljani, so takoj začeli klicati na pomoč.

Na kraj so poleg policistov prišli pomagati gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa CZ Bohinj ter potapljači Podvodne reševalne službe Bled, ki so preiskali območje, osebo locirali in jo potegnili iz vode na obalo, kjer so jo v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali. Medtem so se reševalci GRS Bohinj v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika in helikopterjem Letalske policijske enote že pripravili na morebiten transport, so še sporočili s policijske uprave in dodali, da oživljanje ni bilo uspešno, zdravnica pa je odredila sanitarno obdukcijo.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju. Osebo so prevzeli zaposleni pogrebne službe, so še sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Kranj.