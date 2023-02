Tragedija v Črni gori: avto zletel v reko, umrli trije mladoletniki

Tragična nesreča se je zgodila v petek okoli 22.30 na cesti Rožaje–Bać, blizu kraja Zeleni. Policija je za črnogorski portal Vijesti potrdila, da je bil v avtomobilu poleg treh smrtnih žrtev še en mladoletnik, ki je huje poškodovan. Zdravniki v splošni bolnišnici Berane se borijo za njegovo življenje.

Črnogorski mediji poročajo, da so v nesreči umrli prijatelji, dva med njimi brata. "Usodnega večera so se srečali v enem od lokalov na pijači, se smejali in družili. Ko so se odpravili domov, so sedli v "audija" smrti. Ko so bili že blizu doma, naj bi enega od njih poklicala mama in ga prosila, naj se vrne v mesto, da ji kupi nekaj živil," je za Kurir povedala ena od domačink in dodala, da so se mladeniči res vrnili v mesto. Voznik naj bi nato na omenjeni cesti zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, ki ga je odneslo s ceste, nato pa je pristalo v reki Ibar.

Eden od lokalnih prebivalcev je za Kurir povedal tudi, da je cestišče tam že več dni močno poledenelo, na tistem delu pa tudi ni zaščitne ograje.

"Tam tudi ni cestne razsvetljave in verjetno je tudi to botrovalo temu, da so mladeniči s ceste zleteli naravnost v mrzlo reko Ibar. Policisti sumijo, da se je avtomobil večkrat prevrnil, nato pa zgrmel 20 metrov v globino," je še dodal.