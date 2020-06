Trojni umor v vasi Škocjan pri Domžalah: z nožem ubil babico, dedka in strica

V vasi Škocjan v Občini Domžale se je okoli 11.30 zgodilo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Kot so zdaj uradno potrdili tudi na policiji, je 24-letnik z ostrim predmetom poškodoval tri sorodnike, stare 81, 74 in 51 let. Ti so na kraju dogodka zaradi hudih poškodb umrli.

Po naših informacijah je šlo za babico, dedka in strica, kot orožje pa naj bi storilec na posebej grozovit način uporabil nož. Kot smo izvedeli, je domnevni storilec iz hiše prišel okrvavljen z nožem v rokah in se brez besed ob pozivu predal oboroženim policistom. Zdaj je v pridržanju, privedli pa ga bodo pred preiskovalnega sodnika.

Ker intenzivna preiskava dogodka še poteka, več pojasnil trenutno s PU Ljubljana še ne morejo posredovati.

Več informacij sledi.