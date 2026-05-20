Črna kronika

Tragedija v gozdu: v avtu umrl 69-letni voznik

Črna na Koroškem, 20. 05. 2026 12.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Sečnja v Trnovskem gozdu-1

V torkovi nesreči, ki se je zgodila med podiranjem drevja na območju Črne na Koroškem, je umrl 69-letni voznik. Na njegov avto je padla večja smreka, poškodbe so bile prehude. Kraj nesreče so si ogledali tudi celjski kriminalisti, ki preiskujejo sum povzročitve splošne nevarnosti.

Kot smo poročali, se je v Javorju v občini Črna na Koroškem v torek zjutraj med podiranjem drevja zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl voznik avtomobila, ki je takrat pripeljal po gozdni poti. S Policijske uprave Celje so danes posredovali več podrobnosti.

Trije delavci podjetja so podirali drevje, pri tem pa je večja smreka padla na osebno vozilo, s katerim je po gozdni cesti pripeljal 69-letni voznik. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, ki nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

nesreča Koroška policija gozdarstvo smrtna nesreča

