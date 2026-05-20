Tragedija v gozdu: v avtu umrl 69-letni voznik

Kot smo poročali, se je v Javorju v občini Črna na Koroškem v torek zjutraj med podiranjem drevja zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl voznik avtomobila, ki je takrat pripeljal po gozdni poti. S Policijske uprave Celje so danes posredovali več podrobnosti.

Trije delavci podjetja so podirali drevje, pri tem pa je večja smreka padla na osebno vozilo, s katerim je po gozdni cesti pripeljal 69-letni voznik. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, ki nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.