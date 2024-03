Na kraj so bili napoteni reševalci, ki otroku žal niso mogli več pomagati, so sporočili mariborski policisti. Po prvih ugotovitvah je umrl, ko je med igro nanj padel težji predmet. Kot so nam potrdili na Policiji, se je dogodek zgodil na zasebnem zemljišču.

"Trenutno nadaljujemo s preiskavo okoliščin, ki so privedle do dogodka," so še sporočili iz Policijske uprave Maribor.