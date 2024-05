Policisti policijske uprave Maribor so bili včeraj okoli 22. ure obveščeni o nesreči v okolici naselja Markovci blizu Ptuja. V nesreči je bil udeležen otrok, ki je padel v jašek.

S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Kljub nudeni zdravstveni pomoči je umrl. Policisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin, ki so privedle do tragičnega dogodka.