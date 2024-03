Tragična nesreča na Hrvaškem: dve osebi umrli, triletnik huje poškodovan

" V prometni nesreči na cesti D8 v Kaštel Sućurcu sta umrla 29-letni voznik motornega kolesa in 32-letna voznica osebnega vozila. Potnika iz osebnega avtomobila (letnik rojstva 2021) so odpeljali v bolnišnico in ugotovili, da je huje telesno poškodovan. Na kraju dogodka je bil opravljen ogled, ki ga je vodil namestnik ODO Split ob pomoči policistov," so zapisali v izjavi na splitsko-dalmatinski policijski upravi.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, se je nesreča zgodila, ker naj bi motorist prevozil rdečo luč. Trčenje z avtomobilom je bilo tako silovito, da je motor poletel petdeset metrov stran, vozilo pa se je prevrnilo na streho in zagorelo. Ženska je umrla na kraju nesreče, le 200 metrov od družinske hiše, proti kateri se je peljala.

Otrok, ki še ni dopolnil treh let starosti, naj bi nesrečo preživel zgolj zahvaljujoč hitremu ukrepanju prič, ki so ga izvlekle iz gorečega avtomobila. Neuradno ga zaradi kontuzije pljuč zdravijo na intenzivnem oddelku Klinike za otroške bolezni in ni v kritičnem stanju, vendar bo potrebno nadaljnje spremljanje.

"Prizor, na katerega sem naletel minuto po nesreči, je bil res grozljiv. Groza v vseh pomenih besede. Avto je bil prevrnjen na streho, gosti oblaki črnega dima, kričanje ljudi, ki so takoj priskočili na pomoč ... Takšna žalost, da je bilo nemogoče gledati," je povedala ena od prič.

"To je grozno, zaradi divjanja na cesti je ugasnilo mlado življenje. Lahko bi umrl tudi otrok in niti pomisliti nočem, kaj bi bilo, če bi se to zgodilo. Njena smrt nas je vse ohromila, ne moremo verjeti, da je ni več, povsem smo šokirani. Težko je in žalostno," pa je za Slobodno Dalmacijo povedala prijateljica pokojne.