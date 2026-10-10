Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V nesreči treh vozil umrl 26-letni motorist

Maribor, 10. 10. 2026 13.13 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Slovenska policija splošna

Tragična prometna nesreča v središču Maribora je terjala življenje 26-letnega motorista. Okoliščine nesreče, v kateri so bila udeležena tri vozila, policisti še preiskujejo.

Kot so sporočili s PU Maribor, so ob 10.21 prejeli obvestilo o prometni nesreči, ki se je zgodila v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru.

Po do zdaj zbranih obvestilih so ugotovili, da so bila v prometni nesreči udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo.

"26-letni motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb žal umrl na kraju prometne nesreče," so zapisali na Policiji.

Policisti v prisotnosti dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca še opravljajo ogled kraja dejanja, zbirajo obvestila in izvajajo druge ukrepe za ugotovitev vseh okoliščin prometne nesreče. Ko bo znanih več dejstev, bodo javnost o tem dodatno obvestili.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
smrt motorist maribor

Še vedno iščejo pobeglega pripornika, policija svetuje previdnost

24ur.com V nesreči v Novi Štifti umrl 60-letni motorist
24ur.com V prometni nesreči pri Mariboru umrla ena oseba, tri so poškodovane
24ur.com Umrla na kraju nesreče: 68-letni voznik trčil v peško v Novem mestu
24ur.com Nesreča na Zaloški v Ljubljani: umrl sopotnik v vozilu
24ur.com Policija prosi za pomoč: ste bili priča prometni nesreči v Mariboru?
24ur.com V prometni nesreči umrl 57-letni pešec
24ur.com Hujša prometna nesreča na štajerski avtocesti, voznik umrl
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009