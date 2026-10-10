V nesreči treh vozil umrl 26-letni motorist

Kot so sporočili s PU Maribor, so ob 10.21 prejeli obvestilo o prometni nesreči, ki se je zgodila v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru.

Po do zdaj zbranih obvestilih so ugotovili, da so bila v prometni nesreči udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo.

"26-letni motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb žal umrl na kraju prometne nesreče," so zapisali na Policiji.

Policisti v prisotnosti dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca še opravljajo ogled kraja dejanja, zbirajo obvestila in izvajajo druge ukrepe za ugotovitev vseh okoliščin prometne nesreče. Ko bo znanih več dejstev, bodo javnost o tem dodatno obvestili.