Tragično čelno trčenje v Ljubljani, en voznik umrl

28-letni voznik je vozil od Brnčičeve proti Zasavski cesti, nato pa zapeljal na nasprotno stran ceste in z vozilom čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti, do sedaj zbrana obvestila povzemajo na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

V trčenju se je 63-letni voznik v nasproti vozečem vozilu tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

V postopku je bil 28-letnemu vozniku odrejen strokovni pregled, katerega rezultat še ni znan, pravijo na Policiji.