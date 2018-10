Tragična smrt sester iz Slavonije

Zadrski kriminalisti so ugotovili, da sta se ženski, ki so ju našli v morju pri hrvaškem otoku Ugljan nedaleč od Zadra, utopili, so danes potrdili na policijski upravi zadrske županije. Gre za sestri iz Slavonije, ki sta živeli na območju Osijeka in sta skupaj počitnikovali na otoku Pašmanu. Izključili so možnost nasilne smrti.

Prebivalci so našli trupli dveh žensk v sredo in četrtek na skoraj istem mestu nedaleč od otočka Karantunić pri Ugljanu. Policija je danes potrdila, da sta bili ženski sorodnici, ki sta bivali v apartmaju v Ždrelcu na otoku Pašmanu, ki je z mostom povezan z Ugljanom. Na tem koncu so tudi močni morski tokovi.

Trupli so našli nasproti Ždrelca ob otoku Ugljanu, preiskovalci pa so ugotovili, da sta se sestri utopili prejšnji teden. Ženski sta bili oblečeni v kopalke, na obali pa so našli tudi njune stvari. Preiskava je pokazala, da ni bilo elementov kaznivega dejanja, je še objavila policija.

Eno od žensk naj bi zadela srčna kap, druga pa naj bi naredila samomor, je danes neuradno poročala hrvaška komercialna televizija RTL, ki se sklicuje na neimenovani vir na zadrskem tožilstvu.