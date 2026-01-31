Naslovnica
Črna kronika

Na Celjskem v dveh prometnih nesrečah umrle tri osebe

Celje, 31. 01. 2026 07.29 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Prometna nesreča

V petek zvečer so policisti na Celjskem obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so umrle tri osebe. Obe sta se zgodili okoli 21.30. V prvi je voznik trčil v odbojno ograjo, za posledicami pa je umrl njegov sopotnik. V drugi nesreči pa je vozilo zdrselo po izredno strmem skalnatem območju. Voznik in sopotnik sta padla ven in na kraju nesreče umrla.

Prva nesreča se je zgodila v petek ob 21.22 na avtocesti Celje–Ljubljana, izven naselja Gotovlje.

Po podatkih Policije je 27-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Arje vasi proti Šempetru v Savinjski dolini. Pri tem je pričelo njegovo vozilo zanašati in je z levim delom trčil v betonsko varnostno ograjo levo ob vozišču. Od tam je vozilo drselo desno, preko treh pasov avtoceste in trčilo v jekleno varovalno in žičnato ograjo, kjer je obstalo izven vozišča. 

45-letni sopotnik v avtomobilu se je pri tem tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Vozilo zdrselo po strmini

Druga prometna nesreča se je prav tako zgodila okoli 21.30, in sicer na relaciji Šmihel–Golte, na območju Policijske postaje Mozirje, kjer je voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča. 

Vozilo je zdrselo po izredno strmem skalnatem območju, voznik in sopotnik sta padla iz vozila in na kraju nesreče umrla, so sporočili s PU Celje.

