Na Celjskem v dveh prometnih nesrečah umrle tri osebe

Prva nesreča se je zgodila v petek ob 21.22 na avtocesti Celje–Ljubljana, izven naselja Gotovlje.

Po podatkih Policije je 27-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Arje vasi proti Šempetru v Savinjski dolini. Pri tem je pričelo njegovo vozilo zanašati in je z levim delom trčil v betonsko varnostno ograjo levo ob vozišču. Od tam je vozilo drselo desno, preko treh pasov avtoceste in trčilo v jekleno varovalno in žičnato ograjo, kjer je obstalo izven vozišča.

45-letni sopotnik v avtomobilu se je pri tem tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.