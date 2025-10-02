Traktor do smrti povozil 63-letnega moškega

Malo po 14. uri so policisti Policijske uprave Novo mesto prejeli obvestilo, da je v bližini naselja Straža pri Raki traktor povozil moškega. "Na kraj smo napotili policiste, ki so z ogledom kraja dogodka in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je delo na travniku s traktorjem opravljal 63-letni domačin," so sporočili.

Moški je na navideznem ravninskem delu travnika ustavil in sestopil s traktorja, takrat pa se je začel traktor premikati. Voznik je skušal traktor najprej z rokami ustaviti, ko mu to ni uspelo, je želel splezati na traktor - stopil je na stopnico, a mu je spodrsnilo, tako da je padel med kolesa. Zaradi premikanja traktorja je zadnje kolo zapeljalo čez njega, moški pa je zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti so z ogledom kraja dogodka tujo krivdo izključili in bodo s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.