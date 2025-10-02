Svetli način
Črna kronika

Traktor do smrti povozil 63-letnega moškega

Straža, 02. 10. 2025 08.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Novomeški policisti so bili v sredo popoldan obveščeni, da je v bližini naselja Straža pri Raki traktor do smrti povozil moškega. 63-letni domačin je med delom na travniku na navideznem ravninskem delu ustavil in sestopil s traktorja, nato pa se je vozilo začelo premikati. Ko ga je poskusil ustaviti, mu je spodrsnilo in je padel med kolesa.

Malo po 14. uri so policisti Policijske uprave Novo mesto prejeli obvestilo, da je v bližini naselja Straža pri Raki traktor povozil moškega. "Na kraj smo napotili policiste, ki so z ogledom kraja dogodka in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je delo na travniku s traktorjem opravljal 63-letni domačin," so sporočili.

Moški je na navideznem ravninskem delu travnika ustavil in sestopil s traktorja, takrat pa se je začel traktor premikati. Voznik je skušal traktor najprej z rokami ustaviti, ko mu to ni uspelo, je želel splezati na traktor - stopil je na stopnico, a mu je spodrsnilo, tako da je padel med kolesa. Zaradi premikanja traktorja je zadnje kolo zapeljalo čez njega, moški pa je zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti so z ogledom kraja dogodka tujo krivdo izključili in bodo s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.

