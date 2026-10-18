Traktor med prevračanjem povsem uničen, poškodovanega odpeljali v bolnišnico

Zjutraj se je v naselju Poklek nad Blanco v občini Sevnica zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen traktorist. Traktor se je, kot je razvidno s portala Uprave RS za zaščito in reševanje, s ceste prevračal na travnik, pri čemer se je poškodovala ena oseba.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč pri oskrbi reševalcem nujne medicinske pomoči in pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Poškodovano osebo so reševalci iz Sevnice prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Traktor je povsem uničen.