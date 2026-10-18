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Črna kronika

Traktor med prevračanjem povsem uničen, poškodovanega odpeljali v bolnišnico

Poklek, 18. 10. 2026 12.08 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Traktor nesreča splošna

Iz povsem uničenega traktorja so reševalci rešili poškodovano osebo, ki so jo nato prepeljali v bolnišnico. Traktor se je namreč v jutranjih urah v naselju Poklek s ceste prevrnil na travnik, posredovali so sevniški gasilci.

Zjutraj se je v naselju Poklek nad Blanco v občini Sevnica zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen traktorist. Traktor se je, kot je razvidno s portala Uprave RS za zaščito in reševanje, s ceste prevračal na travnik, pri čemer se je poškodovala ena oseba.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč pri oskrbi reševalcem nujne medicinske pomoči in pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Poškodovano osebo so reševalci iz Sevnice prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Traktor je povsem uničen.

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sevnica gasilci traktor nesreča

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KOMENTARJI4

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tali?ni tom
18. 10. 2026 13.02
vsaka čast traktoristu! živ je,traktor je drag,vendar brezpredmeten glede na res super razplet! naj okreva čimprej!
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+1
1 0
Nightingale
18. 10. 2026 12.39
Tokrat za spremembo brez smrtne žrtve...
Odgovori
+1
1 0
zasvobodo22
18. 10. 2026 12.38
upam ,da. traktorist prezivi se pocajta ker trakto ziher ni popolnoma unicen edi mogoce malo potolcen pa tekocine bo treba preverit in bo se delal
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-2
1 3
kivzfccz
18. 10. 2026 12.37
Ob nedeljah traktor nima kaj iskati zunaj. Opravičljivo je le za prehrano zivali, vse drugo lahko počaka.
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+1
6 5
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