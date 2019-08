Traktor pod seboj pokopal 22-letnika

V četrtek okoli 18. ure je 22-letni domačin v Kupčinjem vrhu vozil kmetijski traktor znamke Deutz, ki nima kabine ali varnostnega loka, po strmem travniku navzdol. Po nekaj metrih vožnje je traktor med zaviranjem začel drseti v smeri vožnje, 22-letnik pa je traktor poskušal ustaviti tako, da je pričel zavijati v desno, zaradi česar pa se je traktor prevrnil na levi bok, sporočajo s PU Maribor.

Med tem pa je voznik padel z vozila, traktor pa se je prevrnil nanj in ga pokopal pod seboj. Na pomoč je 22-letniku priskočila njegova 53-letna mati, ki je hodila za traktorjem. Vozilo je uspela zanihati v taki smeri, da je vrteče se pogonsko kolo spet dobilo oprijem, še vedno delujoči traktor pa je krenil naprej in se postavil nazaj na kolesa. Po več kot 30 metrih vožnje pa je trčil v drevo in se tam zagozdil.

Mati je poskušala pomagati poškodovanemu sinu, vendar se je ta v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. Mati je kljub temu poklicala na pomoč, vendar so reševalci lahko zgolj še potrdili njegovo smrt.

Policija bo o ugotovitvah podala poročilo pristojnemu tožilstvu.