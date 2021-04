Traktor se je kotalil 200 metrov po brežini in obstal v Soči

Včeraj okrog 14. ure so bili novogoriški policisti obveščeni, da je na območju Gorenjega Loga v občini Tolmin voznik traktorja zaneslo po brežini pod cesto. Med nezgodo je namreč na omenjenem območju ena od gospodarskih družb iz Zgornjega Posočja opravljala sečnjo gozdne podrasti na brežini nad to cesto, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Na kraj nesreče so prišli tolminski policisti, ki so ugotovili, da je 27-letni traktorist vozil po lokalni cesti iz Gorenjega Loga proti Drobočniku, ko mu je zadaj pripeti traktorski kovinski plato nenadoma iz neznanega razloga padel in se zaril v asfaltno površino. To je bil vzrok, da je voznika zaneslo desno na strmo brežino. "Traktor se je začel po njej kotaliti, 27-letnika pa je popribližno petih metrih vrglo iz kabine, kjer je obležal vse do prihoda reševalcev," so opisali na PU Nova Gorica.

Traktor se je naprej kotalil še 60 metrov do kamnitega prepada in nato padel približno 20 metrov na železniške tire. "Zatem se je omenjeno vozilo skotalilo še približno 100 metrov po strmem pobočju do reke Soče in obstalo na levem prodnatem bregu reke pod jezom Selo," so pojasnili na PU Nova Gorica.

Poškodovanca so po nezgodi na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz zdravstvenega doma Tolmin in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnji preventivni pregled v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policistom in reševalcem so na pomoč priskočili tudi gasilci PGD Tolmin

Pomagali so zavarovati mesto nezgode. Poleg tega so na levega bregu reke Soče, kjer je padel omenjeni kmetijski traktor, nevtralizirali manjšo količino razlitih motornih tekočin ter preventivno postavili pivnike in pregrado, so zagoovili na PU Nova Gorica.

Na kraju nesreče so bili tudi strokovni delavci Slovenskih železnic, ki so poskrbeli za varnost v železniškem prometu. Nastalo škodo na železniški infrastrukturi – poškodovani so lesni poragovi, kovinska ograja in telekomunikacijski kabli – pristojne službe še ocenjujejo, so še sporočili iz PU Nova Gorica.

Železniška proga med postajama Most na Soči in Avče je bila zaradi nesreče krajši čas zaprta. O včerajšnje nezgode tolminski policisti še zbirajo dodatna obvestila in bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep. "Zaradi strmega in težko dostopnega terena se nadaljuje tudi odstranjevanje traktorja," so strnili na PU Nova Gorica.