Traktor se je prevrnil in pod seboj stisnil 47-letnega voznika

Včeraj, dvajset minut pred peto uro popoldne, je voznik osebnega avtomobila vozil po krožišču v Mariboru proti Vrazovi ulici. Ko je v krožišču pripeljal do izvoza, kjer je na vozišču označen prehod za kolesarje, ni vozil posebej previdno in s takšno hitrostjo, da bi lahko ustavil in pustil mimo kolesarko, ki je pripeljala po levi kolesarski stezi oziroma ni vozila po desni kolesarski stezi glede na dovoljeno smer vožnje. Posledica tega je bila, da je voznik osebnega avtomobila s sprednjim delom vozila trčil v kolesarko, ki je padlo po vozišču in se hudo telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Maribor, zoper voznika avtomobila pa bodo vložili policisti kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Proti kolesarki je bil izveden hitri prekrškovni postopek.

Huda nesreča pri delu

47-letni voznik traktorja je na območju občine Sveti jurij v Slovenskih goricah s traktorjem, na katerem je imel pripeto krožno žago, žagal drva. Ker v traktorju ni imel akumulatorja, se je z njim spustil po hribu, da bi motor spravil v pogon. Med tem je izgubil oblast nad traktorjem, ki je začel drveti po hribu in se prevrnil ter pod seboj stisnil voznika. Traktor je bil neregistriran in ni imel vgrajenega varnostnega lokala ali kabine. Voznika so morali zaradi hudih telesnih poškodb s helikopterjem odpeljati v UKC Maribor.