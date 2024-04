Traktor se je prevrnil na osebo, ta na kraju podlegla poškodbam

Kot je poročal Center za obveščanje RS, se je v naselju Limbarska Gora tik pod istoimenskim vrhom v občini Moravče traktor prevrnil na osebo. Kraj nesreče so nemudoma zavarovali gasilci, obenem so tudi nudili pomoč poškodovani osebi, vse dokler niso na kraj prispeli reševalci. Kljub pomoči, poškodovani osebi ni bilo več pomoči in je na kraju podlegla poškodbam.