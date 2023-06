Traktor se je prevrnil, voznik zaradi hudih poškodb umrl

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je ob 8.34 zjutraj v naselju Pišece, v občini Brežice, zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen traktorist, ki se je prevrnil s traktorjem.

Na kraju so posredovali gasilci Prostovoljne gasilske enote Krško in Prostovoljnega gasilskega društva Pišece, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nevtralizirali izlite motorne tekočine. Ob tem so ekipi nujne medicinske pomoči Brežice nudili tudi pomoč pri oskrbi poškodovanega.

Kljub hitri pomoči je traktorist zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.