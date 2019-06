Traktor trčil v stanovanjsko hišo in se prevrnil, ena oseba poškodovana

V občini Slovenske Konjice se je zgodila nenavadna nesreča. Traktor je trčil v stanovanjsko hišo in se prevrnil na streho. Voznik je pred tem padel iz traktorja in se poškodoval, zato so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.

Traktor je začel nekontrolirano drseti po dvorišču, zato je voznik skočil ven. FOTO: PGD Slovenske Konjice Malo pred 19. uro je v naselju Bezina v občini Slovenske Konjice na dvorišču voznik izgubil nadzor nad traktorjem, ki je začel nekontrolirano drseti. Voznik je zato skočil s traktorja, pri tem pa se je poškodoval. Traktor je nato trčil v stanovanjsko hišo in se prevrnil na streho. Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči in posuli zemljišče z vpojnimi sredstvi ter preprečili nadaljnje iztekanje tekočin. Poškodovanega voznika so odpeljali v Splošno bolnišnico Celje.