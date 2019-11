Traktor vozil s kar 3,6 promila alkohola v krvi

Črnomaljski policisti so v petek popoldne pri Stražnjem vrhu ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan kmetijski traktor.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,73 miligrama oz. 3,6 promila alkohola.

Policisti so 26-letniku zasegli traktor, o številnih kršitvah pa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.