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Črna kronika

Pri sestopanju s traktorja se je smrtno ponesrečil 55-letnik

Golo Brdo, 13. 08. 2026 08.12 pred 8 urami 1 min branja 15

Avtor:
STA N.L.
Varnostni trikotnik

V naselju Golo Brdo v občini Brda se je v sredo zvečer zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je umrl 55-letnik. Najprej je s traktorjem in cisterno zavil na kolovozno pot do reke, traktor je nato ugasnil in zategnil ročno zavoro, najverjetneje pa se je nato ponesrečil pri sestopanju s traktorja oz. kovinske stopnice, ko je ob padcu utrpel hudo poškodbo glave.

Nesreča se je zgodila nekaj po 20. uri. "55-letni moški s kmetijskim traktorjem, na katerega je bila pripeta cisterna, z regionalne ceste zavil desno na kolovozno pot, ki vodi proti reki Idriji ob sami državni meji. S traktorjem je nato vzvratno zapeljal v strugo reke Idrije, traktor ugasnil in zategnil ročno zavoro," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

55-letnik se je najverjetneje ponesrečil pri sestopanju s traktorja oz. kovinske stopnice traktorja, pri čemer je moški padel na hrbet in se pri tem hudo poškodoval - poškodba glave. "Okoliščine in natančen način padca še niso v celoti razjasnjeni. Ob prihodu gasilcev JZ GRD Nova Gorica, reševalcev NMP ZD Nova Gorica in policistov PP Nova Gorica na kraj moški ni več kazal znakov življenja." Zdravnica ZD Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo.

O tragični delovni nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in pristojno okrožno državno tožilko. Zaradi neposredne bližine državne meje so bili o dogodku obveščeni tudi italijanski varnostni organi (karabinjerji). Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda izključena. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica s pisnim poročilom obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vlahek
13. 08. 2026 12.17
🤣🤣🤣🤣dober clovek dela z naravo ter živalmi celo življenje potem pa tako🤣🤣🤣 a si morate misliti da sezmer obstajajo ljudje ki vrjamejo v boga😂😂😂medtem ze zadnjih 200let slabo zmaguje dobro umira, celi svet je skregan,celi svet brez denarja, celi svet suženj🤣🤣 vsi zivijo v laži😀😀😀
Odgovori
-1
2 3
gadje
13. 08. 2026 11.59
Da ga ni kdo udaril v glavo 🤔
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+1
2 1
DP26
13. 08. 2026 11.43
Kako lahko obsojate, da je nezakonito zajemal vodo, če ne veste vsega. Žalostno je pa to, da portal pusti komentiranje. Sožalje svojcem
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+9
11 2
96bimBo
13. 08. 2026 11.42
Mogoče je umrl pred padcem - kap?
Odgovori
+2
4 2
Mclaren
13. 08. 2026 11.42
A je hotel vodo iz potoka načrpat? A ni to prepovedano v tej suši?
Odgovori
-2
5 7
galeon
13. 08. 2026 14.19
Ja ravno to je hotel.
Odgovori
+2
2 0
mario7
13. 08. 2026 10.46
Nenavadna nesreča.
Odgovori
+2
2 0
zdravkob
13. 08. 2026 10.25
Sanitarna obdukcija se odreja za živali, ne za ljudi.
Odgovori
-2
5 7
96bimBo
13. 08. 2026 11.42
Slabo si izobražen.
Odgovori
+4
5 1
galeon
13. 08. 2026 14.18
Bodi raje tiho kot pa da pišeš neumnosti.
Odgovori
0 0
Mio56
13. 08. 2026 09.27
Kraja vode iz vodotoka se ne izplaca…al kako?
Odgovori
+3
12 9
galeon
13. 08. 2026 09.16
Temu dogodku se pa sploh ne reče prometna nesreča. Pa še vodo je nezakonito zajemal.
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-1
11 12
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