Pri sestopanju s traktorja se je smrtno ponesrečil 55-letnik

Nesreča se je zgodila nekaj po 20. uri. "55-letni moški s kmetijskim traktorjem, na katerega je bila pripeta cisterna, z regionalne ceste zavil desno na kolovozno pot, ki vodi proti reki Idriji ob sami državni meji. S traktorjem je nato vzvratno zapeljal v strugo reke Idrije, traktor ugasnil in zategnil ročno zavoro," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

55-letnik se je najverjetneje ponesrečil pri sestopanju s traktorja oz. kovinske stopnice traktorja, pri čemer je moški padel na hrbet in se pri tem hudo poškodoval - poškodba glave. "Okoliščine in natančen način padca še niso v celoti razjasnjeni. Ob prihodu gasilcev JZ GRD Nova Gorica, reševalcev NMP ZD Nova Gorica in policistov PP Nova Gorica na kraj moški ni več kazal znakov življenja." Zdravnica ZD Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo.

O tragični delovni nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in pristojno okrožno državno tožilko. Zaradi neposredne bližine državne meje so bili o dogodku obveščeni tudi italijanski varnostni organi (karabinjerji). Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda izključena. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica s pisnim poročilom obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.