Traktorist izgubil oblast nad vozilom: en moški umrl, drugi huje poškodovan

Policisti PPP Novo mesto so bili o nesreči obveščeni v sredo nekaj pred 19. uro. Opravili so ogled kraja dogodka in ugotovili, da je voznik kmetijskega traktorja, ki je prevažal še eno osebo, peljal po klancu navzdol, ko je izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je s ceste, trčil v brežino in se prevrnil.

47-letni moški, ki je obležal pod traktorjem, je umrl na kraju nesreče, hudo poškodovanega 45-letnika pa so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

Ogleda kraja dogodka sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Okoliščine nesreče Policija še preiskuje, med drugim še vedno ni jasno, kdo je vozil v času nesreče.