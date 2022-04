Traktorist trčil v robnik ob previsu in padel v globino

Policiste so v četrtek, nekaj pred 14. uro, obvestili o dogodku, v katerem je na območju Izlak umrl voznik traktorja. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je 79-letnik pri opravljanju del s traktorjem trčil v betonski robnik ob previsu, pri čemer je traktor obstal na vrhu, voznik pa je padel iz traktorja čez previs okoli deset metrov v globino. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še sporočili s PU Ljubljana.