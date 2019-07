Trboveljčan na Obali v desetih dneh storil 19 kaznivih dejanj

38-letni Trboveljčan je osumljen je storitve velikih tatvin na posebno predrzen način, kaznivih dejanj velike tatvine in tatvine ter več kaznivih dejanj goljufij. Kazniva dejanja tatvin so bila izvršena na območju Lucije, Fiese in Pacuga, v občini Piran.

Z ukradeno kartico opravil za več kot 800 evrov nakupov

Policisti so navedli tudi nekaj primerov njegovih dejanj. V Luciji je iz stanovanja ukradel dve denarnici z denarjem in dokumenti, zatem je v Luciji ukradel še nezaklenjeno moško gorsko kolo. Kasneje je z ukradenimi karticami poskušal opraviti dvige na štirih bankomatih, vendar mu to ni uspelo. V nadaljevanju je z ukradeno bančno kartico opravil več nakupov na območju Portoroža, Lucije in Kopra v različnih trgovinah, gostilnah in trafikah, v skupnem znesku 809,23 evrov. Kolo so kasneje našli zapuščeno in nepoškodovano ter ga vrnili lastniku.