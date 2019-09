Trčenje osebnih vozil v Paki pri Velenju: poškodovanih šest oseb

Včeraj ob 16.58 sta v Paki pri Velenju trčili osebni vozili.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje in PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili dve osebi iz osebnega vozila in nudili pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev NMP Velenje in Slovenj Gradec.

Reševalci so šest poškodovanih prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico (SB) Celje in SB Slovenj Gradec. Gasilci so posipali cestišče z vpojnimi sredstvi ter ga očistili.