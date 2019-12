Trčenje šestih vozil na primorski avtocesti povzročil voznik tovornjaka

Včeraj nekaj po 21. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti med Logom in Vrhniko. V prometni nesreči so bila udeležena štiri osebna vozila in dve tovorni vozili.

Nesreča se je zgodila, ker je voznik tovornjaka, ki je vozil iz smeri Kopra, zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo pred njim, ki se je ustavilo zaradi razmer v prometu. Nato je tovornjak trčil še v eno tovorno vozilo in eno osebno vozilo, ki ga je odbilo naprej v vozilo pred njim.

V nesreči se je lažje poškodovala voznica. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so vozniku tovornjaka, ki je nesrečo povzročil, izdali plačilni nalog. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta v smeri Kopra zaprta do 23.30.