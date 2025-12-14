Trčenje treh vozil pri Litiji: v nesreči umrla 49-letna sopotnica

V soboto ob 18.59 se je na glavni cesti Litija–Ljubljana, izven naselja Hotič v Občini Litija zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla.

Kot obvešča Policija, je 49-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Litije proti Ljubljani. V desnem nepreglednem ovinku je začelo njegovo vozilo drseti po vozišče tako, da je trčil v osebni avtomobil, ki ga je v nasprotni smeri pripeljal 36-letni voznik. Zatem je vozilo 49-letnega voznika odbilo še tovorno vozilo, ki ga je prav tako v nasprotni smeri vozila 50-letna voznica.

49-letna potnica v osebnem avtomobilu 49-letnega voznika osebnega avtomobila je bila v prometni nesreči tako hudo telesno poškodovana, da je na kraju nesreče umrla.