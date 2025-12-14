Svetli način
Trčenje treh vozil pri Litiji: v nesreči umrla 49-letna sopotnica

Litija, 14. 12. 2025 07.02 | Posodobljeno pred eno minuto

U.Z.
Na glavni cesti Litija–Ljubljana, izven naselja Hotič, se je zgodila prometna nesreča. 49-letni voznik je v desnem nepreglednem ovinku najprej trčil v nasproti vozeče osebno vozilo, nato pa še v tovorno vozilo. Pri tem se je njegova 49-letna sopotnica tako hudo poškodovala, da je umrla.

V soboto ob 18.59 se je na glavni cesti Litija–Ljubljana, izven naselja Hotič v Občini Litija zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 

Kot obvešča Policija, je 49-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Litije proti Ljubljani. V desnem nepreglednem ovinku je začelo njegovo vozilo drseti po vozišče tako, da je trčil v osebni avtomobil, ki ga je v nasprotni smeri pripeljal 36-letni voznik. Zatem je vozilo 49-letnega voznika odbilo še tovorno vozilo, ki ga je prav tako v nasprotni smeri vozila 50-letna voznica. 

49-letna potnica v osebnem avtomobilu 49-letnega voznika osebnega avtomobila je bila v prometni nesreči tako hudo telesno poškodovana, da je na kraju nesreče umrla.

