Vlak trčil v 81-letnika, zaradi hudih poškodb je v bolnišnici umrl

Strojevodja na mednarodnem potniškem vlaku, ki je pripeljal iz smeri Krškega, je pešca z zvočnimi signali opozarjal na bližajoči vlak, sprožil je tudi zavoro, vendar trčenja ni mogel preprečiti, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Reševalci so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti okoliščine še preverjajo in bodo z ugotovitvami po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.