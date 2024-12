16-letnik povzročil trčenje in skušal pobegniti, 50-letnik žalil njegovo mamo

Policija je za moped, ki ga je vozil mladoletnik, odredila izredni tehnični pregled, na katerem so ugotovili neizpravnost (nedelujoče zadnje zavore in neizpravna pnevmatika). Moped so izločili iz prometa, 16-letniku bodo izdali obdolžilni predlog. Plačilni nalog so izdali tudi prijavitelju, in sicer zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru. Pri trčenju sicer ni bil nihče poškodovan.