Trčil v avtobus in pobegnil s kraja, hudo poškodovan 39-letnik

55-letni voznik golfa je po nesreči pobegnil s kraja, vendar so ga policisti izsledili in prijeli na območju Semiča. Hudo poškodovanega 39-letnega potnika v njegovem vozilu in lažje poškodovano 48-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. V vozilu sta bila v času nesreče tudi dva otroka, ki nista bila poškodovana. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugim vozilom. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo zoper 55-letnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili s PU Novo mesto.