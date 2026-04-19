Trčil v avtomobil slovenske družine, otrok hudo poškodovan

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 13.30 na državni cesti med Funtano in Porečem, v svojem poročilu navaja istrska policija.

20-letnik v avtomobilu s puljsko registrsko tablico je prehiteval kolono vozil, pri tem pa s sprednjim delom trčil v bok avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je v tistem trenutku zavijal levo. Vozil ga je 39-letni slovenski državljan.

V nesreči je bil hudo poškodovan slovenski otrok, skupaj z 39-letno mamo, ki je bila lažje poškodovana, so ju s helikopterjem prepeljali na Reko. Drugega otroka v vozilu, njegovega očeta in povzročitelja so medtem oskrbeli v puljski bolnišnici. Vsi trije so lažje poškodovani.

Po poročanju net.hr otrok ni v smrtni nevarnosti.

Policija sicer vse okoliščine nesreče še ugotavlja.