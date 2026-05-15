Trčil v kamniti zid in ostal ukleščen v vozilu, na kraju umrl

Novogoriški policisti so bili o prometni nesreči obveščeni danes ob 11.39.

Kot so ugotovili, je 74-letnik vozil po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu, ko se je zgodila nesreča. Na kraju so se gasilcem pridružili še reševalci NMP ZD Nova Gorica in moškemu nudili prvo pomoč.

Voznik je kljub prizadevanju gasilcev in reševalcev na kraju dogodka umrl.

Policisti nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin nesreče in so o dogodku obvestili tudi preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko.

Na cestah na Severnem Primorskem so sicer letos v dveh prometnih nesrečah življenje izgubile štiri osebe, so spomnili na PU Nova Gorica.