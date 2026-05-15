Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Trčil v kamniti zid in ostal ukleščen v vozilu, na kraju umrl

Nova Gorica, 15. 05. 2026 14.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Policija

Na glavni cesti med Plavami in Solkanom se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik. Ta je iz neznanega razloga zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in ga oživljali, a moški ni kazal znakov življenja.

Novogoriški policisti so bili o prometni nesreči obveščeni danes ob 11.39.

Kot so ugotovili, je 74-letnik vozil po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu, ko se je zgodila nesreča. Na kraju so se gasilcem pridružili še reševalci NMP ZD Nova Gorica in moškemu nudili prvo pomoč.

Voznik je kljub prizadevanju gasilcev in reševalcev na kraju dogodka umrl.

Policisti nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin nesreče in so o dogodku obvestili tudi preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko.

Na cestah na Severnem Primorskem so sicer letos v dveh prometnih nesrečah življenje izgubile štiri osebe, so spomnili na PU Nova Gorica.

prometna nesreča policija

Navsezgodaj pijan prevažal otroke v šolo

24ur.com Zapeljal na nasprotno vozišče in čelno trčil v voznico, kljub oživljanju umrl
24ur.com Avto moškega stisnil ob zid. 78-letnik umrl
24ur.com 78-letnik umrl po tem, ko je z avtom zletel v obcestni jarek
24ur.com S porschejem divjal po Cresu, trčil v cisterno in ostal ukleščen, a preživel
24ur.com 66-letnika ob zid stisnilo premikajoče se vozilo, umrl na kraju
24ur.com Huda nesreča: voznik pijan, sopotnika sedela na sprednjem sedežu
24ur.com 82-letnik prečkal neosvetljeno cesto, vanj trčil avtomobil
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Tri plače, tri realnosti: kako v resnici živijo Slovenci s 1.000, 1.500 in 2.500 evri
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Umrl igralec kultnega filma: z vlogo postal ikona osemdesetih let
Umrl igralec kultnega filma: z vlogo postal ikona osemdesetih let
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713