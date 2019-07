Trčil v kolesarja in se huje poškodoval

Sinoči se je na cesti med naseljema Križaj in Veliko Mraševo zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Policisti so ugotovili, da je 40-letni voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti proti Velikem Mraševem in z vozilom oplazil 57-letnega kolesarja. Kolesar, ki je bil v temnih oblačilih in na kolesu ni imel luči, je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Voznik osebnega avtomobila, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, pa je zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. V nesreči se je huje poškodoval. Oba ponesrečenca so reševalci odpeljali v bolnišnico.