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Črna kronika

Trčil v kolesarja, nato s sopotnikom peš pobegnil: v teku iskalna akcija

Celje, 30. 09. 2026 20.20 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.S.
Prometna nesreča (slika je simbolična).

Na Bregu na območju Mežice se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan kolesar. Povzročitelj, voznik osebnega vozila, in njegov sopotnik sta po trčenju pobegnila s kraja dogodka. Policisti ju intenzivno iščejo.

Nesreča se je zgodila okoli 17.30. Po do zdaj znanih podatkih je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Mežice proti Črni. V ostrem desnem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas, trčil v brežino kolesarske poti, nakar ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je trčil v kolesarja.

Voznik in sopotnik sta po trčenju zapustila vozilo in peš pobegnila, ne da bi poškodovanemu kolesarju nudila pomoč.

Hudo poškodovanega kolesarja so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Iskanje pobeglega voznika in sopotnika intenzivno poteka, več informacij bo Policija sporočila jutri.

Cesta je na odseku, kjer se je zgodila nesreča, zaprta za ves promet.

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mežica nesreča policija

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KOMENTARJI2

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Nace Štremljasti
30. 09. 2026 21.25
upamo da hitro tečeta...
Odgovori
+1
1 0
PetindvajsetUR
30. 09. 2026 21.16
Kam gre svet??
Odgovori
+2
2 0
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