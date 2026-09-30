Trčil v kolesarja, nato s sopotnikom peš pobegnil: v teku iskalna akcija

Nesreča se je zgodila okoli 17.30. Po do zdaj znanih podatkih je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Mežice proti Črni. V ostrem desnem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas, trčil v brežino kolesarske poti, nakar ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je trčil v kolesarja.

Voznik in sopotnik sta po trčenju zapustila vozilo in peš pobegnila, ne da bi poškodovanemu kolesarju nudila pomoč.

Hudo poškodovanega kolesarja so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Iskanje pobeglega voznika in sopotnika intenzivno poteka, več informacij bo Policija sporočila jutri.

Cesta je na odseku, kjer se je zgodila nesreča, zaprta za ves promet.