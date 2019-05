Trčil v kolesarko in jo oropal

Iz PU Maribor so sporočili, da so bili 9. 5. 2019 okoli 13. ure obveščeni, da je neznani storilec na območju Njiverc povzročil prometno nesrečo in po tem izvršil še rop. Policisti so ugotovili, da je neznani voznik kolesa trčil v kolesarko, ki je zaradi tega padla po vozišču.