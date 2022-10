Trčil v količek in zid, s predrto pnevmatiko nadaljeval z vožnjo po avtocesti

Mariborski policisti so bili v soboto ob 18.50 obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A1, ki se je zgodila iz smeri razcepa Dragučova v smeri Maribora. 34-letni voznik osebnega avtomobila je najprej trčil v količek, nato pa še v betonsko ograjo. Kljub predrti pnevmatiki je 34-letnik nadaljeval z vožnjo v smeri Maribora. Avtomobil je kasneje ustavil na voznem pasu pred izvozom Maribor - center, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti so ob prihodu na kraj izvedli test alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,08 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka brez tolerance. Zoper voznika so zato odredili pridržanje do streznitve, odvzeli pa so mu tudi vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na mariborsko okrajno sodišče.