Zbil mladoletnico na prehodu za pešce in pobegnil

Prehod za pešce je takrat pri zeleni luči prečkala mladoletnica. Neznani voznik je trčil vanjo, zaradi česar se je mladoletnica lažje poškodovala. Voznik pri tem ni ustavil svojega vozila in dekletu priskočil na pomoč, ampak je odpeljal v smeri Mariborske ceste, so pojasnili na PU Celje. Zato pozivajo: "Zaradi razjasnitve okoliščin in izsleditve voznika, ki je zapustil kraj nesreče, ne da bi peški nudil pomoč, prosimo vse, ki so nesrečo videli, da pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Celje 03 54 26 400 oziroma na številko 113."