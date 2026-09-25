Trčil v nasproti vozeče vozilo, pristal na strehi in pobegnil

V okolici naselja Zgornja Polskava se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri. Ob tem se je njegovo vozilo prevrnilo na streho, neznani voznik pa je s kraja nesreče zbežal, so sporočili iz PU Maribor.

Voznik drugega vozila se je pri tem lažje, njegova sopotnica pa huje poškodovala, so še dodali.

Policija trenutno izvaja aktivnosti, da bi izsledila voznika.