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Črna kronika

Trčil v nasproti vozeče vozilo, pristal na strehi in pobegnil

Zgornja Polskava, 25. 09. 2026 15.10 pred 31 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Vozilo se obrnilo na streho

Na območju Zgornje Polskave se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik trčil v nasproti vozeče vozilo, se prevrnil na streho in zbežal. Policisti ga še vedno skušajo izslediti. V nesreči se je lažje poškodoval voznik drugega vozila, njegova sopotnica pa težje.

V okolici naselja Zgornja Polskava se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri. Ob tem se je njegovo vozilo prevrnilo na streho, neznani voznik pa je s kraja nesreče zbežal, so sporočili iz PU Maribor.

Voznik drugega vozila se je pri tem lažje, njegova sopotnica pa huje poškodovala, so še dodali.

Policija trenutno izvaja aktivnosti, da bi izsledila voznika.

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KOMENTARJI3

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Prca63
25. 09. 2026 15.43
Bolfenk2- čestitke za domišljijo... Prometno nesrečo si povezal z politiko-bravo.Čisti talent. Ali pa kaj drugega,za kar pa imamo strokovnjake,področje,medicina. Chrome,v tem primeru samo kamera nasproti vloženega,ki ni pobegnil. Sicer pa je še ena možnost,če ni ukraden avto-policaji naj pogledajo prometno,bodo hitro našli naslov pobeglega. Ali pa tablice. Naprej je pa čista rutina.
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0 0
Bolfenk2
25. 09. 2026 15.34
Zelo verjrtno spet zabava kakšnega migranta. Ukradejo avto in gredo malo dirkat. Cel kup takšnih primerov. Najraje kradejo avte na podeželju, kjer lastniki puščajo ključe kar v avtu vajeni nekih starih dobrih varnih časov. Od levičarskih multikulti eksperimentov več tudi na oddaljeni kmetiji ne smeš pustiti odklenjenega avta na dvorišču.
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+1
2 1
Chrome
25. 09. 2026 15.27
Kamera v vozilu je danes že nuja, za takšne primere je zlata vredna.
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+3
3 0
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