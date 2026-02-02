Naslovnica
Črna kronika

Trčil v njeno vozilo, nato mahal s kijem: 24-letnica se je skrila v avto

02. 02. 2026 09.54

Avtor:
M.S.
Moški s kijem

54-letni voznik iz Postojne je minuli petek povzročil dve prometni nesreči. Najprej je trčil v vozilo 24-letnice, nato pa pred njo mahal z lesenim kijem, zaradi česar se je prestrašena ženska zaklenila v avtomobil. V nadaljevanju je trčil še v vozilo 49-letnice, nato pa pobegnil. Policisti so ga izsledili na domačem naslovu.

Prva nesreča se je zgodila v Matenji vasi. 24-letna voznica je ustavila pred semaforjem na delovišču, ko je vanjo trčil 54-letni voznik.

Po trčenju je moški, doma iz Postojne, izstopil iz vozila in se do voznice sprehodil z lesenim kijem v rokah. 24-letnica se je prestrašila in zaklenila v vozilo. 54-letnik je nato pristopil do vrat, jo nekaj časa gledal, nato pa se je usedel v svoje vozilo in s kraja odpeljal proti Postojni.

Med vožnjo je nato na nadvozu čez avtocesto v semaforiziranem križišču prehiteval 49-letno voznico, pri tem pa trčil v zadnji del njenega vozila. Po trčenju je pobegnil, policisti pa so ga na podlagi prijav prič izsledili na domačem naslovu.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,84 mg/l alkohola. V nadaljevanju so mu odredili še strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi.

Zoper voznika bodo policisti spisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu. Prav tako bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi mahanja s kijem na kraju prve prometne nesreče.

postojna policija

Med popravilom motorja zagorelo, štiri osebe poškodovane

