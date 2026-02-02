Trčil v njeno vozilo, nato mahal s kijem: 24-letnica se je skrila v avto

Prva nesreča se je zgodila v Matenji vasi. 24-letna voznica je ustavila pred semaforjem na delovišču, ko je vanjo trčil 54-letni voznik.

Po trčenju je moški, doma iz Postojne, izstopil iz vozila in se do voznice sprehodil z lesenim kijem v rokah. 24-letnica se je prestrašila in zaklenila v vozilo. 54-letnik je nato pristopil do vrat, jo nekaj časa gledal, nato pa se je usedel v svoje vozilo in s kraja odpeljal proti Postojni.

Med vožnjo je nato na nadvozu čez avtocesto v semaforiziranem križišču prehiteval 49-letno voznico, pri tem pa trčil v zadnji del njenega vozila. Po trčenju je pobegnil, policisti pa so ga na podlagi prijav prič izsledili na domačem naslovu.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,84 mg/l alkohola. V nadaljevanju so mu odredili še strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi.

Zoper voznika bodo policisti spisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu. Prav tako bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi mahanja s kijem na kraju prve prometne nesreče.